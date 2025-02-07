القبض على عدد من المتهمين في بغداد والداخلية تعلن إحصائيتها للشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما كشفت وزارة الداخلية عن إحصائيتها للشهر الماضي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تشكيلات الفرقتين الأولى، والآلية في الشرطة الاتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، القت القبض على أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بجرائم التهديد بعد إقدامه على وضع قنبلة يدوية ورسالة مكتوبة) داخل أحد الدور السكنية.

وأضافت أنه تم اعتقال آخرين هم أطراف في مشاجرات، كما تم ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة بحوزتهم، في حي الشرطة، والنهروان، ومجمع الإحسان في المدائن بجانبي الكرخ والرصافة، مشيرة إلى تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

بدوره كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، تمكنت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، من إلقاء القبض على 45 متاجراً بالأسلحة، وضبطت 33 قطعة سلاح خفيفة، و16 قطعة متوسطة، وكميات من الأعتدة المختلفة وقنابل يدوية خلال حملاتها المكثفة في بغداد والمحافظات.