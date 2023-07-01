اعتقال عاملين أجنبيين سرقا قرابة 400 مليون دينار من شركة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مكافحة الإجرام في بغداد، يوم السبت، بالقاء القبض على عاملين أجنبيي الجنسية لقيامهما بسرقة قرابة 400 مليون دينار من شركة وسط العاصمة العراقية.

وقالت المكافحة في بيان اليوم، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأجنبية لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره (328) مليون دينار من داخل شركة كانا يعملان بها في منطقة الكرادة ببغداد.

ووفقا للبيان فقد تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.