القبض على عاملة أجنبية سرقت مبلغاً "كبيراً" من المال في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الجمعة، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عاملة أجنبية الجنسية لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار عراقي و8500 دولار أمريكي من داخل دار في منطقة حي الجامعة ببغداد

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام عن تعرض إحدى الدور السكنية للسرقة من قبل عاملة أجنبية، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث.

وأضاف البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول الى سائق السيارة الذي تم استئجاره من قبل المتهمة وعند إجراء التحقيق معه اعترف عن مكان تواجد المتهمة.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أنه، تم تنفيذ أمر القبض بحقها وضبط المبلغ المسروق بحوزتها، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل.

هذا ولم يفصح البيان عن جنسية العاملة.