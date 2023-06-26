القبض على طالب اعتدى على مدرس بـ"آلة جارحة" في طوز خورماتو

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، بإلقاء القبض على طالب اعتدى على مدرس في إحدى مدارس طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من وكالة الاستخبارات قامت بالقبض على الطالب المعتدي بآلة جارحة "قامة" على أحد المدرسين في صلاح الدين.

جاء ذلك بعد ساعات من وقوع الاعتداء على أحد المدرسين في مركز امتحاني بقضاء طوزخورماتو لهجوم بالة جارحة من قبل طالب بعد كشفه حالة غش .

وقال مصدر في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "مدرساً في مدرسة صدى العراق في قضاء طوزخورماتو تعرض لهجوم بآلة جارحة من قبل احد الطلبة بعد كشف المدرس لعملية غش للطالب خلال الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية".

واضاف، ان "الطالب ضرب المدرس على رأسه ونقل الاخير إلى مستشفى طوز خورماتو لتلقي العلاج فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث".