القبض على ضابط وشقيقه بتهمة قتل شاب في بغداد

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على ضابط وشقيقه بعد مقتل شاب في مشاجرة بمنطقة الاعظمية شمالي بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية تمكنت من القبض على ضابط برتبة ملازم منسوب إلى مديرية شؤون الرعاية الصحية التابعة لوزارة الداخلية، بعد قيامه بإطلاق النار وقتل شاب نتيجة مشاجرة حصلت بينهم قبل يومين في منطقة الأعظمية وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن الاعتقال تم في العاصمة بغداد، فيما ألقي القبض أيضاً على شقيق الضابط، الذي يعمل صيدلانيًا، في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، بعد أن ظهرت شكوك بمشاركته في الجريمة.