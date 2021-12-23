القبض على ضابط شرطة متواطئ مع تجار المخدرات في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، باعتقال ضابط شرطة متهم بالتواطؤ مع تجار المخدرات في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية داهمت منزل ضابط برتبة نقيب في مكافحة مخدرات الكوفة واعتقلته بناءً على اعترافات عصابة تتاجر بالمخدرات سبق وان اعتقلها جهاز المخابرات العراقي".

وبين ان "أفراد العصابة اعترفوا على الضابط المعتقل بانه كان الشخص الرئيسي لتسهيل مهمتهم اثناء التنقل وسط المدينة، عندما كان ضابطا في شعبة مكافحة مخدرات النجف".

وتابع المصدر، ان "القوة نقلت الضابط إلى مركز احتجاز خاص، لإكمال اجراءات التحقيق معه".