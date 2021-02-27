القبض على صيدلي يتاجر بأدوية لفيروس كورونا في بابل

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، بالقاء القبض على صيدلي يتاجر بأدوية طبية غير رسمية لفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي تمكنت من ضبط صيدلي يتاجر بأدوية طبية مهربة خلال كمين أمني مُحكم نصب له في سيطرة الشهداء ( الآثار سابقاً ) أحد مداخل مدينة الحلة الشمالية مركز المحافظة"، موضحة أن الصيدلي "يدّعي أن تلك الادوية تخص فيروس كورونا ويبيعها عن طريق عجلته الخاصة دون تخويل أو موافقات رسمية".

وبينت أن "تلك الادوية غير خاضعة لفحص وزارة الصحة العراقية"، مشيرة الى أن "القوة تحفظت على المضبوطات ونقلت المخالف الى مركز التحقيق المعني لاتخاذ مايلزم من الاجراءات القانونية".