القبض على صيدلاني "يصنّع" الحبوب المخدرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة، يوم الاثنين، القبض على صيدلاني "يصنّع" الحبوب المخدرة ويتاجر بها.

وذكر بيان من الأمن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية مؤكدة وردت عن الصيدلاني، أعقبها استحصال الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، وضبط بحوزته مسدس وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة ممنوعة التداول".

وبين أنه "يقوم بمزج الحبوب المخدرة مع أدوية ممنوعة التداول وتكوين خلطات وشرابات مخدرة بكميات كبيرة".

وأشار البيان إلى أن "تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون".