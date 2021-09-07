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القبض على صيدلاني يتاجر بالمخدرات في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T11:47:17+0000
القبض على صيدلاني يتاجر بالمخدرات في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بالقبض لعلى صيدلاني بحوزته كميات كبيرة من المخدرات في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مكافحة مخدرات نينوى القت القبض، اليوم، على صيدلاني بتهمة المتاجرة بالمخدرات في شارع الاسدي بالجانب الايسر من مدينة الموصل"، مبيناً أن "عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأوضح المصدر، أن "القوة ضبطت بحوزة الصيدلاني كمية كبيرة جداً من المؤثرات العقلية التي تباع كمواد مخدرة"، لافتاً إلى أن "عملية الاعتقال تمت بعد كمين أمني محكم اثناء نقله لهذه الادوية الممنوعة بمركبته الخاصة".

 

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