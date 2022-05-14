سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-14T15:02:50+0000
القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد يوم السبت القاء القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في منطقة المنصور بالعاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أنه "بعد ورود عدة شكاوي من مواطنين حول وجود شركة وهمية بأسماء وهمية تمتهن بيع السيارة على الفيس بوك ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المنصور حيث وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة المنصور وعضوية ضابط مركز المنصور وعدد من الضباط".

وأضاف البيان أن فريق العمل تمكن من الوصول اليه والقاء القبض عليه وبحوزته المبلغ الذي أخذه من احد المواطنين والبالغ ٥٠٠٠ خمسة آلاف دولار والذي تبين ان الشركة باسم مغاير لاسم المتهم".

وتابع البيان أنه تم اصطحاب المتهم الى مركز الشرطة مع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

related

انتشار أمني كثيف لحماية مرقد ابو حنيفة في بغداد من دعوات "لتهديمه"

Date: 2021-06-12 11:37:25
انتشار أمني كثيف لحماية مرقد ابو حنيفة في بغداد من دعوات "لتهديمه"

القبض على عنصرين من استخبارات داعش في بغداد

Date: 2020-09-23 08:22:36
القبض على عنصرين من استخبارات داعش في بغداد

القبض على مجموعة ادعت انتماءها للحشد وهاجمت محلا لبيع الحلويات وسط بغداد

Date: 2022-03-26 14:17:57
القبض على مجموعة ادعت انتماءها للحشد وهاجمت محلا لبيع الحلويات وسط بغداد

إعتقال 6 اشخاص بينهم نساء يمارسن السمسرة والبغاء في بغداد

Date: 2020-12-02 07:00:52
إعتقال 6 اشخاص بينهم نساء يمارسن السمسرة والبغاء في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

اعتقال مزور للعملة الاجنبية بحوزته أكثر من 36 ألف دولار

Date: 2021-05-10 11:10:42
اعتقال مزور للعملة الاجنبية بحوزته أكثر من 36 ألف دولار

مدفون في حديقة المنزل منذ أشهر.. العثور على جثة رجل في منصور بغداد

Date: 2021-10-25 10:54:49
مدفون في حديقة المنزل منذ أشهر.. العثور على جثة رجل في منصور بغداد

إعتقال شخصين بحوزتهما قنابل المولوتوف الحارقة في بغداد

Date: 2020-12-09 04:33:12
إعتقال شخصين بحوزتهما قنابل المولوتوف الحارقة في بغداد