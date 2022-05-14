القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد يوم السبت القاء القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في منطقة المنصور بالعاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أنه "بعد ورود عدة شكاوي من مواطنين حول وجود شركة وهمية بأسماء وهمية تمتهن بيع السيارة على الفيس بوك ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المنصور حيث وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة المنصور وعضوية ضابط مركز المنصور وعدد من الضباط".

وأضاف البيان أن فريق العمل تمكن من الوصول اليه والقاء القبض عليه وبحوزته المبلغ الذي أخذه من احد المواطنين والبالغ ٥٠٠٠ خمسة آلاف دولار والذي تبين ان الشركة باسم مغاير لاسم المتهم".

وتابع البيان أنه تم اصطحاب المتهم الى مركز الشرطة مع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.