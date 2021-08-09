القبض على شرطي يسطو على محلات الذهب بكركوك وتفكيك عبوة في ذي قار

شفق نيوز/ فككت قوة أمنية بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عبوة ناسفة شمالي المحافظة، فيما اعتقل شرطي يسرق الذهب من محال الصاغة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية خاصة فككت عبوة ناسفة تم بها تفخيخ عجلة نوع (مرسيدس) بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، حيث تم تفكيكها دون أي أضرار تذكر"، لافتا إلى أن "العبوة وضعت بعجلة تابعة لأحد المواطنين وهو يطلب الشكوى ضد الجناة حين التعرف عليهم".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخرى أطاحت بشرطي منسوب للقسم الاتحادي في الحويجة بمحافظة كركوك يعمل على سرقة محال صاغة الذهب، وقد عثر بحوزته على (محابس واقراط وقلائد ذهبية)".

وبين المصدر، أنه "تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات التحقيق معه".