القبض على شخص ينشر صوراً ومقاطع فيديو تروج "لجرائم وأفكار" داعش في بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الإرهــاب في بغداد/ الرصافة، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص ينشر صوراً ومقاطع فيديو تروج لجرائم وأفكار تنظيم داعش.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارزها رصدت ، حساباً الكترونياً وهمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في الترويج الجـرائم وأفكار داعش ضد ابناء الشعب وأفراد القوات المسلحة والأمنية، التي من شأنها إثارة الرعب وزعزعة الأمن في نفوس المواطنين.

وأضاف البيان أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني متخصص وخلال ساعات من التعقب والتحري تم التوصل الى مكان تواجد صاحب الحساب الوهمي، وبعد استحصال الموافقات القضائية الاصولية تمت مداهمة الدار الواقعة في أحد احياء بغداد بجانب الرصافة، وتم إلقاء القبض عليه وضبط جهاز الهاتف الذكي الذي يستخدمه.

وتابع البيان أنه لدى التحقيق الأولي معه اعترف صراحة بقيامه بالترويج لأفكار وجرائم داعش، ودونت اقواله واُحيل الى الجهات المختصة استعداداً لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل.

و أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، مقتل واعتقال أكثر من 5600 مطلوب بتهم "إرهابية" في البلاد خلال العام 2023 الذي شارف على الانتهاء.