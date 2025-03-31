القبض على شخص يمارس السحر والشعوذة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، يوم الإثنين، عن الإطاحة بشخص يمارس عمليات السحر والشعوذه بمحافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري عالي تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الاطاحة بشخص يمارس عمليات النصب والاحتيال بمحافظة ذي قار".

وأضافت "حيث كان الشخص يقوم بعمليات السحر والشعوذة واستغلال المواطنين بحجة القيام لهم بالشعوذة مقابل مبالغ مالية"، مبنية "ضبط المتهم بالجرم المشهود وبحوزته مواد السحر والشعوذة التي يقوم بواسطتها إيهام المواطنين والاحتيال عليهم".

وأكدت "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المعنية مع المضبوطات".