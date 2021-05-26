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القبض على شخص يخرق الأنابيب ويهرب كميات كبيرة من النفط جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T11:52:58+0000
القبض على شخص يخرق الأنابيب ويهرب كميات كبيرة من النفط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بخرق الأنابيب الناقله للنفط وتهريبه في احدى مناطق قضاء قلعة صالح بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة مكافحة إجرام قضاء قلعة صالح التابعة الى مكافحة الاجرام، بالاشتراك مع شرطة النفط، تمكنت من ضبط خرقٍ وحفرٍ على الأنابيب الناقله للنفط الأسود في احدى مناطق ناحية العزير (منطقة الجمشة) تحديداً في الاراضي الزراعية، حيث مرور تلك الانابيب".

وأوضح البيان أن القوة القت القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود وهو يقوم بحفر نفق لاستخراج الأنابيب النفطية لغرض ثقبها وتوصيل أنابيب بلاستيكية خاصة به ليتم من خلالها سرقة النفط وبيعة في السوق السوداء".

وأشار البيان إلى أن "المتهم اعترف صراحة بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع مجموعة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص وبحوزته معدات تستخدم للحفر ولعملية الخرق".

ولفت البيان، الى "إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقة وتوقيفه وفق المادة (٣) من قانون تهريب المشتقات النفطية"، موضحاً أن العملية تمت "إستناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر".

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