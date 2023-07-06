القبض على شخص نحر طفلاً وقتل والده جنوبي العراق

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على مدان من أرباب السوابق قام بنحر طفل وقتل والده في محافظة المثنى.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، انها تابعت تفاصيل جريمة نحر طفل ومن ثم قتل والده من قبل شخص مجهول ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل عال المستوى من عناصرها في المحافظة.

وأضاف البيان أنه من خلال تكثيف الجهد الاستخباري والفني القت مفارز الاستخبارات القبض على المتهم الهارب والمتورط بنحر طفل ومن ثم قتل والده ، في محافظة ميسان علما انه محكوم بالاعدام شنقا حتى الموت.

وتابع البيان أنه تم ضبط هوية مزورة بحوزة المتهم كان يستخدمها لتسهيل حركته بعيدا عن انظار الاجهزة الامنية ، احيل المتهم الى الجهات التحقيقية المختصة كونه مطلوب وفق احكام المادة 406 .