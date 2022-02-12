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القبض على شخص مسؤول عن الاغتيالات والخطف وارهاب السكان في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-12T07:08:57+0000
القبض على شخص مسؤول عن الاغتيالات والخطف وارهاب السكان في ميسان

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم السبت بالقاء القبض على شخص متهم بارتكاب عمليات خطف وقتل وإرهاب السكان في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، أن قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات القت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان.

ووفقا للبيان فإن المعتقل مطلوب الى القضاء العراقي وفق الماده ٤ ارهاب، تمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح.

في غضون ذلك أبلغ مصدر أمني في محافظة ميسان وكالة شفق نيوز، بأن قوات أمنية وعسكرية داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددا من منازل المطلوبين للقضاء نفذت أوامر قضائية صادرة بحق أشخاص مدانين بجرائم مختلفة في المحافظة.

المصدر نوه إلى اعتقال 90 مطلوباً بقضايا مختلفة.

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