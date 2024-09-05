القبض على شخص متلبس ببيع ابنته في بغداد

شفق نيوز/ أحبطت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر عملية بيع طفلة تبلغ من العمر (11) سنة من قبل والدها مقابل مبلغ مالي في جانب الرصافة من محافظة بغداد.

واضاف بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن العملية تمت بعد ورود معلومات لدى مفارز الوكالة عن نية متهم القيام ببيع ابنته .

وأشار إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل واستنفار الجهود الاستخبارية وإلقاء القبض على والدها بالجرم المشهود، لافتا إلى إحالته الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.