اعتقال شخص متخصص بسرقة المساجد و تفكيك شبكة لترويج المخدرات بمحافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص متخصص بسرقة المساجد في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شرطة ام الربيعين القت القبض على متهم متخصص بسرقة شاشات وكاميرات مراقبة من المساجد بعد ان تمكن من سرقة خمسة جوامع بالجانب الايسر من الموصل.

في غضون ذلك أفادت مصادر امنية في شرطة ديالى، بتفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات واعتقال 61 مطلوبا بتهم مختلفة ضمن ممارسات امنية محكمة.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، ان فريقا امنيا خاص وبدعم الاجهزة الاستخبارية تمكن من تفكيك شبكة لترويج وتجارة المخدرات مكونة من 4 اشخاص قرب قضاء خانقين.

وبين المصدر ان الفريق الامني نجح باعتقال جميع افراد الشبكة بكمين محكم ومشترك مع عناصر استخبارية في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وكشف ان عناصر الشبكة يمارسون تهريب ونقل المخدرات من مناطق شرقي ديالى باخفائها بين البضائع والمواد المنزلية إلا أن معلومات استخبارية وتحريا دام لعدة أسابيع أسقط الشبكة في قبضة القوات الامنية.

واضاف ان شبكة المخدرات تخضع للتحقيق الامني للوصول الى شبكات وتجار متخفيين في مناطق ديالى الحدودية.

وتؤكد السلطات الامنية في ديالى ان المحافظة ممر للمخدرات عبر الحدود الشرقية ومحافظات الوسط والشمال ولا وجود لترويجها او تعاطيها بين الصبية والشباب بشكل ملحوظ باستثناء حالات فردية.

وفي سياق متصل تمكنت مفارز ودوريات من أقسام شرطة بعقوبة وجلولاء وبني سعد وقرة تبة وهبهب والعظيم وابي صيدا والمنصورية وبهرز وقسم مكافحة اجرام ديالى والفوج التكتيكي، من القاء القبض على(61) مطلوبا،.

وبين مصدر في اعلام شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، ان الاجهزة الامنية وضمن ممارساتها الامنية اليومية تمكنت من اعتقال المطلوبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.