القبض على شخص قتل سائق عجلة استأجره من بغداد الى الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الجمعة، القبض على شخص قتل سائق عجلة استأجره من محافظة بغداد الى الديوانية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة تلقت معلومات تتعلق بفقدان شخص يعمل سائق اجرة مع عجلته منذ أسبوع، حيث تبنت مفارز وكالة الاستخبارات متابعة كشف ملابسات الحادثة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات التي تشير الى قيام شخص باستئجار سائق عجلة أجرة الى محافظة الديوانية".

واضاف ان "الفريق الاستخباري الفني باشر إجراءات وبكمين محكم تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام باستئجار العجلة الاجرة وذلك في محافظة كربلاء ولدى التحقيق معه اعترف صراحة قيامه باستئجاره من بغداد الى الديوانية ومن ثم قتله بسلاح ناري نوع مسدس ودفن جثة السائق قرب احد البزول في محافظة الديوانية".

ودونت أقوال المتهم قضائياً وإجراء كشف الدلالة واحيل الى الجهات المختصة استعداد لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل، وفقاً للبيان.