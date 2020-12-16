القبض على شخص سرق 200 مليون دينار عراقي في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم الاربعاء اعتقال شخص متهم بسرقة عشرات الملايين من الدنانير في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (200 مليون دينار) من احد الاشخاص بحوزته 2000حبة مخدرة شرق العاصمة بغداد.

واوضح البيان ان عملية القبض هذه اتت بعد توفر معلومات عن الحادث ومباشرة مكافحة اجرام بغداد بالبحث والتحري وجمع المعلومات التي اثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بعد تدوين اقواله قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وفق احكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات .

وكانت وزارة الداخلية قد اقرت وعلى لسان متحدثها تزايد الجريمة المنظمة في العراق مؤخرا جراء تردي الواقع الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا.