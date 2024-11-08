اعتقال شخص قام بخطف وقتل شقيقين ورمي جثتيهما بمنطقة نائية في بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد/ الرصافة، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص بعد قيامه بعملية خطف وقتل شقيقين بوقتٍ سابق في احدى مناطق العاصمة.

وأشارت الوكالة في بيان اليوم، الى إلقاء القبض على المتهم المطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ووفقا للبيان، فإنه، لدى التحقيق معه ومواجهته بالأدلة القاطعة اعترف صراحةً عن قيامه بعملية خطف الشقيقين ومساومة ذويهم على مبلغ مالي كبير مقابل إطلاق سراحهم، وبعدها قام بقتلهم بدوافع إرهابية ورمي جثثهم في منطقة نائية في بغداد / جانب الرصافة.

وتابع البيان، انه صُدقت أقواله قضائياً بالاعتراف وأُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.