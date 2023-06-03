القبض على شخص بعد محاولته خطف طفل لاغتصابه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بالقاء القبض على شخص بتهمة محاولة خطف طفل بهدف اغتصابه في مدينة الناصرية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير مكافحة الإجرام وضابط شعبة جرائم الخطف على خلفية تعرض طفل في العاشرة من العمر إلى محاولة خطف.

ووفقا للبيان فإنه، خلال 24 ساعة تم التعرف على المتهم وإصدار أمر قبض قضائي و بالفعل تم إلقاء القبض على المتهم (ع.س.ي) البالغ من العمر 28 عاما يسكن الناصرية حي سومر والذي اعترف أثناء قيادة العجلة الحمل العائدة له شاهد الطفل بالقرب من أحد المحلات وراودته فكرة خطف الطفل بهدف اغتصابه إلا أن الطفل لاذ بالفرار.

هذا وقد دونت أقواله بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 396 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا، حسب البيان.