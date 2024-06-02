القبض على شخص بحوزته 2 كغم من المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال متهم بحوزته 2 كغم من المواد المخدرة غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال شخص في العقد الثاني من العمر بقضاء البطحاء غربي ذي قار بحوزته 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وبين المصدر، ان "امر الاعتقال تم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".