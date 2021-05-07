القبض على شخص انتحل صفة مسؤول في وزارة النفط العراقية واحتال على عشرات الاشخاص

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة القاء القبض على شخص انتحل صفة مسؤول في وزارة النفط العراقية واحتال على عشرات الأشخاص في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم إن "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم".

وأوضح البيان أنه تبين من سير التحقيق عن قيامه بالاحتيال على اكثر من ٣٥ مواطناً؛ وقد جرى تدوين أقواله اصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ودعت الخلية في بيانها المواطنين الى "التأكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وعدم التصديق بمن يحاول استغلالهم بحجج واهية".