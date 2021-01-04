القبض على شخص انتحل صفة مستشار لأحد الوزراء في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص انتحل صفة مستشار لأحد الوزراء، ومعه ستة من أفراد حمايته في الموصل، فيما أصيب راعي أغنام بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مكافحة الاجرام في نينوى اعتقلت شخصاً يدعى "أ. ح" بتهمة انتحال صفة مستشار لوزير الشباب والرياضة في حي الزهور شرقي الموصل، مع ستة من افراد حمايته، وعجلتان حكوميتان تحملان لوحات تسجيل مزورة.

وأضاف أنه تم ضبط أسلحة غير مرخصة وكتب مزورة صادرة من البرلمان العراقي، مشيرا الى ان هذا الشخص عمل مع عدة مسؤولين محليين في نينوى فضلا عن انتحاله لصفة مستشار لرئيس برلمان سابق.

وبين المصدر أن السلطة القضائية قررت توقيفه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد منفصل، ذكر المصدر الأمني، أن راعي اغنام أصيب بجروح متوسطة اثر انفجار عبوة ناسفة من المخلفات الحربية في اطراف قضاء الحضر جنوب الموصل، مشيرا الى ان الانفجار أدى الى نفوق بعض الاغنام.