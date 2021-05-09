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القبض على شخص اغتصب طفلة في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T14:12:27+0000
القبض على شخص اغتصب طفلة في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، يوم الأحد، باعتقال شخص أقدم على اغتصاب طفلة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مركز الشرطة في ناحية الصلاحية التابعة لقضاء الشامية، تلقت بلاغاً بتعرض طفلة بعمر ثلاث سنوات للاغتصاب من قبل شخص من أهالي الناحية.

وبين أن الشرطة تحركت على الفور وتمكنت من إلقاء القبض على المغتصب، فيما تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهذه ليس الجريمة الأولى من نوعها في العراق، فقد سبق وأن سجلت بعض المحافظات جرائم مشابهة بتعرض أطفال لعمليات اغتصاب وعادة ما يكون مرتكبيها تحت تأثير المخدرات.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني مسؤول، وكالة شفق نيوز، بأن رجلاً اطلق النار على زوجته داخل منزلهما وسلم نفسه للشرطة المحلية في الديوانية.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت جراء خلاف اجتماعي بين الرجل وزوجته.

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