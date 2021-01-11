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القبض على شخص اعتدى جنسياً على فتاة قاصر في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-11T08:53:23+0000
القبض على شخص اعتدى جنسياً على فتاة قاصر في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص اعتدى جنسياً على فتاة قاصر في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن امرأة أبلغت عن قيام احد الاشخاص بالاعتداء الجنسي على ابنتها القاصر، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات بمديرية استخبارات بغداد.

وبينت انه بعد تكثيف الجهد الاستخباري وتدقيق الموقف السكاني، تم القبض على المتهم مرتكب الجريمة في منطقة الكاظمية ببغداد وكان مخموراً اثناء عملية القبض عليه، مشيرة الى تدوين اقواله بالاعتراف بالجريمة وتسليمه للجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم الاعتداءات الجنسية وخصوصاً على القاصرين، في العديد من المدن العراقية.

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