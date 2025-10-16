اختطاف وهمي.. رجل يقيد نفسه بملابس ممزقة في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بالقبض على شخص ادعى اختطافه إثر شجار مع أشقاء طليقته في منطقة شهداء السيدية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دورية للشرطة الاتحادية شاهدت أثناء تجوالها شخصاً ملقى على الأرض بجانب الطريق، مقيد اليدين ويرتدي ملابس ممزقة (دشداشة)، وأخبر أفراد الدورية بأنه كان مختطفاً من قبل أشقاء طليقته".

وأضاف المصدر أنه "بعد التعمق في التحقيق تبين أنه تعرض للضرب والاحتجاز فقط من قبل أشقاء طليقته وأُطلق سراحه، لكنه بعد ذلك افتعل الادعاء بأنه مختطف وقام بتقييد نفسه باستخدام (شناطة) وارتداء الملابس الممزقة".

وأشار المصدر إلى "تدوين أقواله لغرض عرض الأوراق التحقيقة على القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات الأصولية".