القبض على شخص اختطف ثلاثة أطفال في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص متهم باختطاف ثلاثة أطفال في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوة من اللواء الحادي عشر الشرطة الاتحادية بالإشتراك مع مركز شرطة الجوادين وفوج طوارئ ميسان الأول تمكنت من تنفيذ عملية امنية في منطقة نهاوند بمحافظة ميسان أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوب بجريمة خطف 3 اطفال صادر بحقه أمر قبض.

ووفقا للبيان فقد تمت إحالة المتهم أصوليا إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.