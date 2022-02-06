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القبض على شخصين يتاجران بالذهب المزيّف ويبيعانه على الصاغة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-06T09:23:44+0000
القبض على شخصين يتاجران بالذهب المزيّف ويبيعانه على الصاغة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة واسط يوم الأحد أن قسم مكافحة الإجرام القى القبض على مطلوبين إثنين قضائيا يتاجران بالذهب المزيف وبالجرم المشهود.

وقالت الشرطة في بيان أن مفارز قسم مكافحة إجرام واسط تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة (240 ) ق.ع وبالجرم المشهود يقومان بالنصب والاحتيال من خلال بيع الذهب المغشوش لمحال الصاغة بعد تعاون احد المواطنين في الإخبار عنهما.

ونوه البيان إلى ضبط بحوزة المتهمين كمية من الذهب يشك بكونه (مغشوش)، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

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