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القبض على شخصين مجدا حزب البعث في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-06-07T07:03:06+0000
القبض على شخصين مجدا حزب البعث في النجف

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخصين قاما بتمجيد حزب البعث المحظور في محافظة النجف.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى أمر قبض وفق م/ (8) من قانون حظر حزب البعث والكيانات ‏والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وبعد ورود المعلومات المؤكدة والمرفقة مع مقطع فيديو عن قيام شخصين بالدعوة لتمجيد النظام البائد و حزب البعث الصدامي المحظور أثناء تجمع عدد من أهالي مدينة المشخاب في وقفة سلمية للمطالبة بالخدمات، قامت مفارز الجهاز في محافظة النجف ووفق مذكرة قضائية بالقبض على اثنين ممن ألقوا القصائد والأهازيج التي تحاول تبييض سجل الإجرام البعثي الصدامي الأسود".

ووفقا للبيان فإنه سيتم إحالة المتهمين بعد استكمال التحقيقات الإبتدائية إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في مطلع شهر حزيران الجاري ان محكمة تحقيق نينوى قررت توقيف مجموعة من المتهمين المنتمين الى تنظيم ما يسمى (حزب البعث) في ناحية بعشيقة.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.

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