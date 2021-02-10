القبض على اخوة قتلوا والدهم بسبب الميراث في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يوم الأربعاء القاء القبض على 3 متهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أن مركز شرطة الخضراء احال الى مكتب اجرام الغزالية قضية انتحار المدعو(ق ح خ) لغموض الحادث وعدم قناعة القضاء بواقعة الانتحار علماً بأن الحادث وقع قبل أسبوع.

واضافت انه على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث (مسرح الجريمة) واعادة التحقيق والكشف والمخطط وجمع الادلة والظروف المحيطة بالقضية حيث تولدت الشكوك والشبهات حول ابنائه الثلاثة كل من (ع وع وس اولاد المجني عليه) الذين يسكنون معه في نفس الدار الكائنة في منطقة حي الخضراء، مشيرة إلى أن تم استحصال الموافقات القضائية والقبض على المتهمين المذكورين.

وأوضحت الوكالة أنه لدى اجراء التحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة المتوفرة اعترفوا صراحة بالاتفاق واشتراكهم بقتل والدهم المذكور بسبب الخلافات الناشئة عن الميراث وحصصهم منه، وقد صدقت اقوالهم قضائياً.