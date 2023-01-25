القبض على شخصين بتهمة المضاربة بأسعار الدولار بين كركوك واربيل

شفق نيوز/ القت قوة من وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك واربيل، وبحوزتهما 200 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها كثفت من جهودها في متابعة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والقوانين، وبناء على معلومات دقيقة وتكثيف الجهد الاستخباري والعمل المحكم، تم تشكيل مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونصب كمين محكم في سيطرة دارمان المشتركة الرابطة بين طريق كركوك - اربيل، مشيرة الى ضبط عجلة يستقلاها متهمين يحاولان الدخول الى محافظة كركوك يحملان معهما مبلغ مالي قدره (200،000،000 مليون دينار عراقي فئة 25،000).

وأوضحت أن تم القبض عليهما بالجرم المشهود ودونت اقوالهما ابتدائيا حيث اعترف احدهما بأنه صاحب 4 منافذ كي كارد ضمن محافظة كركوك وقيامه بالتعاون مع احد الاشخاص صاحب شركة للصرافة بالمضاربة بالدولار وذلك عن طريق بيع الدولار لأحد الاشخاص شمالي البلاد الذي تم ذكره بالاعترافات واستلام المبالغ بالدينار العراقي من إحدى المصارف في محافظة اربيل.

وبينت أنه تم عرض اوراقهما امام انظار قاضي تحقيق محكمة التون كوبري حيث قرر توقيفهما وفق احكام المادة 44 من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، ومازالت التحقيقات الأولية مستمرة.