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القبض على شخصين اقدما على اختطاف طفل واغتصابه في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-04T09:04:55+0000
القبض على شخصين اقدما على اختطاف طفل واغتصابه في بغداد

شفق نيوز/ عثرت قوة أمنية، يوم الاثنين، على طفل مقيد الأيدي ومصاب بجروح بليغة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "من خلال التجوال لمتابعة قاطع المسؤولية تم العثور على أحد الأطفال مقيد الأيدي ومعرض لجروح بليغة في كافة انحاء جسمه في منطقة حي الامين ببغداد.

واضاف البيان؛ انه "بعد الاستفسار منه تبين قيام أشخاص باختطافه واغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة جارحة".

واشار البيان الى "تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم إلقاء القبض على متهمين اثنين في المنطقة أعلاه والذي اعترفا بقيامهما بجريمتهم النكراء".

ولفت إلى أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهما إلى مركز الشرطة بموجب وصل استلام اصولي.

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