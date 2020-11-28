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القبض على شخصين استهدفا القوات الأمنية والمتظاهرين وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-28T10:47:02+0000
القبض على شخصين استهدفا القوات الأمنية والمتظاهرين وسط بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على متهمين اشتركا في استهداف القوات الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد .

وقالت في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من المجاميع الخارجة عن القانون في منطقة البتاويين وسط بغداد".

وأوضحت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بقيامها باعمال شغب واستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين من أعلى جسر الجمهورية وفي ساحة التحرير ببغداد".

وأشار البيان إلى أن "مقاطع فيديوية في هاتف احدهم توثق قيامه بأعمال العنف والتحريض على استهداف القوات الامنية هناك"، مبيناً أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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