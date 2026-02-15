القبض على أشخاص يحملون الجنسية التركية ابلغوا سكان منطقة في بغداد بإخلائها

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر امني مسؤول، يوم الأحد، بإلقاء القبض على ثلاثة أتراك ابلغوا سكان منطقة في بغداد بإخلاء منازلهم لإزالتها على زعم أن الأراضي المشيدة عليها المنازل تمت إحالتها للاستثمار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية التركية بمنطقة حي العامل حيث دخلوا لحي العامل وقاموا بطرق أبواب المواطنين وتبليغهم باخلاء المنازل لكونهم مستثمرين ويرمون ازالة منازلهم السكنية.

وأضاف أنه تم تقديم شكوى عليهم واعتقالهم وايداعهم التوقيف إجراء اصولي.