القبض على أشخاص اعتدوا على كادر طبي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، القبض على 5 متهمين اعتدوا على الكادر الطبي في مستشفى الكندي ببغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من وزارة الداخلية في جانب الرصافة في بغداد تمكنت من القاء القبض على 5 متهمين قاموا بالاعتداء على الكادر الطبي داخل مستشفى الكندي بواسطة الايدي والسب والشتم بعد وفاة والدتهم فيها ، فضلاً عن الاعتداء على مفرزة أمنية داخل المستشفى، بالإضافة إلى تهشيم زجاج مدخل الطوارئ وتحطيم بعض الأجهزة".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وايداعهم التوقيف لإكمال أوراقهم التحقيقية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم"، موضحة أن ذلك يأتي "إستمراراً في نهجها لحماية الكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، والتصدي لبعض الحالات والتصرفات غير القانونية" وفق البيان.