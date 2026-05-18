القبض على شبكة تجارة مخدرات و7 مطلوبين في محافظتين

شفق نيوز- البصرة/ كربلاء

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شبكة مخدرات وضبط أسلحة ومواد مخدرة، في عدة مناطق المحافظة، فيما ألقت شرطة كربلاء القبض على سبعة مطلوبين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من تفكيك شبكة تعد من الشبكات المهمة المتورطة بتجارة وترويج المخدرات في مناطق الحيانية والقبلة ودور النفط والطويسة، وسط محافظة البصرة بعد عمليات متابعة ورصد تحركات أفرادها".

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن ضبط نحو 100 غرام من مادة الكريستال المخدرة، و300 حبة مخدرة من نوع (نيدول)، إلى جانب قطرات مخدرة وأدوات تستخدم في التعاطي، فضلاً عن قنبلتين يدويتين هجوميتين وميزانين إلكترونيين يُستخدمان في وزن وتوزيع المواد المخدرة".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، عن إلقاء القبض على 7 مطلوبين للقضاء بتهم جنائية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "في إطار متابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة، تمكنت مراكز الشرطة التابعة لقسم شرطة الأقضية من إلقاء القبض على (7) مطلوبين وفق تهم جنائية مختلفة".

وتابعت القيادة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين أصولياً تمهيداً لعرضهم على الجهات القضائية المختصة، في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار".