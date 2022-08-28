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القبض على شبان اغتصبوا وقتلوا صديقاً لهم وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-28T13:59:07+0000
القبض على شبان اغتصبوا وقتلوا صديقاً لهم وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الأحد، إلقاء القبض على 4 من إجمالي 6 متهمين بقتل "الشاب حيدر" الذي عثر على جثته تحت جسر الصرافية وسط العاصمة.

وروى مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، تفاصيل القصة الكاملة للجريمة بالقول، إن "معلومات وردت بوجود جثة مجهولة الهوية متروكة أسفل جسر الصرافية، وسرعان ما تم التعرف على الجثة من قبل ذويها".

وأضاف المصدر، أن "أثناء تدوين إفادة ذوي المجني عليه، قالوا إن ابنهم خرج مع عدد من أصدقائه وعرفهم بالأسماء"، مردفاً بالقول: "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل من الشرطة المحلية (شرطة بغداد) ومكافحة الإجرام".

وأوضح المصدر، أنه "خلال مراجعة كاميرات المراقبة والبحث عن الأشخاص المعرفين، نجح فريق العمل الأمني في القبض على ٤ أشخاص، ٣ منهم متهمين بقتل الشاب واغتصابه، والرابع لا علاقة له وهو (سائق تكتك)، مؤكداً أن "البحث جارٍ عن البقية".

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