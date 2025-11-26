القبض على شاب خطف واغتصب فتيات قاصرات شمالي بغداد (صورة)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية القت القبض على شاب خطف واغتصب فتيات قاصرات في منطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من قسم مكافحة إجرام الزهور في منطقة الحسينية شمال بغداد تمكنت، اليوم، من القبض على متهم متورط في جريمة خطف واغتصاب فتيات قاصرات.

وأوضح المصدر، أن المفارز المدنية التابعة للقسم، وبعد متابعة ومراقبة استمرت 24 ساعة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وفق المادة (422) من قانون العقوبات.

وأضاف المصدر أن المتهم قام بخطف فتاتين قاصرتين، واغتصاب فتاة أخرى وفض غشاء بكارتها، بحسب إفادة المشتكي والدعوى والتقارير الطبية.

وأشار المصدر إلى أن المتهم أودع التوقيف في قسم مكافحة إجرام الزهور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.