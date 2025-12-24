القبض على شابين كتبا عبارات ترويجية لـ"داعش" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت الاستخبارات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين تورطا بكتابة عبارات ترويجية لتنظيم "داعش" على جدران إحدى المدارس في المحافظة.

وذكرت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الإرهاب، بعد متابعة استخبارية وفنية دقيقة لتحركات المتهمين، حيث جرى رصد نشاطهما المشبوه وتعقبهما إلى أن تم القبض عليهما أصولياً.

وأوضحت أن "العبارات الترويجية كُتبت داخل صفوف غير مأهولة في إحدى المدارس، في محاولة لبث الخوف بين المواطنين والترويج للأفكار المتطرفة التي تتبناها عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الاستخبارات أن "التحقيقات الأولية مع المتهمين أظهرت اعترافهما الصريح بتجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عناصر تابعة لعصابات داعش الإرهابية، كما أقرا بقيامهما بكتابة تلك العبارات التحريضية، فضلاً عن وجود نية لديهما لتنفيذ عمليات إرهابية داخل محافظة كركوك خلال الأيام المقبلة".

وأكدت أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الاستخبارية والأمنية، بهدف إحباط أي مخططات إرهابية قبل الشروع بتنفيذها، والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.

وفي ختام بيانها، دعت الاستخبارات العراقية "الشباب الواعي، الذي يمثل جيل المستقبل، إلى عدم الانخداع بالأفكار المنحرفة والمسمومة التي تروج لها عصابات داعش الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن البلاد، وبالتعاون مع المواطنين".