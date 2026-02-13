القبض على سوري عمل طبيب أسنان شرقي بغداد دون أوراق رسمية

شفق نيوز- بغداد

ألقت الشرطة العراقية، يوم الجمعة، القبض على شخص سوري الجنسية لمزاولته طب الأسنان دون تقديم شهادة أكاديمية لمزاولة المهنة، فضلاً عن مخالفته لقانون الإقامة في العراق.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة الزوراء، بالاشتراك مع دوريات النجدة في القضاء، ألقت القبض على الشخص واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقانون، بعد قيامه بمزاولة مهنة طب الأسنان دون امتلاكه ما يؤيد أو يثبت حصوله على شهادة أكاديمية".

وأشار المصدر، إلى أن الشخص المعتقل "لا يمتلك إقامة قانونية داخل العراق ويحمل الجنسية السورية".