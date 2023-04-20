القبض على سعد كمبش في مدينة الموصل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس، القبض على رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش بعد هروبه من مركز شرطة الصالحية.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قوة خاصة من وزارة الداخلية تلقي القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء أمس أمس بأن "كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، يوم 21/ 3 / 2023، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من قبل قوة خاصة.

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني "سابقاً"، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(47) مليار دينارٍ.