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القبض على أُسر داعشية تسللت الى العراق عبر سوريا

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T12:57:44+0000
القبض على أُسر داعشية تسللت الى العراق عبر سوريا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الجمعة، القاء القبض على أُسر لعناصر تنظيم داعش مكونة من نساء واطفال تسللوا الى قضاء سنجار غربي محافظة نينوى عبر الحدود مع سوريا.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة 66 تمكنت من القاء القبض على على أُسر داعشية تسللت عبر الحدود من سوريا بمحاذاة جبل سنجار غربي نينوى".
واضافت أنها "القت القبض على 14 شخصا من النساء والأطفال دون مرافقة اولياء امورهم الذين ينتمون لداعش والمتواجدين في معسكرات داعش بسوريا"، مشيرة الى "تسليم المتسللين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
واكدت المديرية أن "ذلك جاء ضمن جهودها لمراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ومتابعة المتسللين والقبض عليهم وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٦٦ من القاء القبض على على أُسر داعشية تسللت عبر الحدود من سوريا بمحاذاة جبل سنجار غربي نينوى".

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