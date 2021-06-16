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بينهم "إرهابيون بارزون" .. القبض على 14 عنصرا من داعش في كركوك ونينوى

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T08:21:55+0000
بينهم "إرهابيون بارزون" .. القبض على 14 عنصرا من داعش في كركوك ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء القاء القبض على ستة من الإرهابيين البارزين المنتمين لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هؤلاء مطللوبون للقضاء وفق احكام المادة (4/ارهاب) وذلك لانتمائهم لتنظيم داعش.

 وأوضح البيان أن المتهمين "من الداعمين لداعش لوجستيا" من وقود ومواد غذائية ، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الارهابية، حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

وفي السياق أفاد جهاز الأمن الوطني في بيان أن مفارزه في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة تمكنت من اعتقال 8 عناصر ينتمون لداعش في مناطق مختلفة من المحافظة، موضحا أن هؤلاءعَمل جميعهم بمفارز امنية، ضمن ما يعرف بقواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة.

ووفقا للبيان فقد جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير، وتمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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