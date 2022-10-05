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القبض على ستة ارهابيين وثلاثة تجار للمخدرات في محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-10-05T07:30:44+0000
القبض على ستة ارهابيين وثلاثة تجار للمخدرات في محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ستة إرهابيين وثلاثة تجار للمخدرات ومتهمين اثنين بمواد قانونية مختلفة في محافظة ميسان والانبار وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعمليات استباقية نوعية استهدفت الاطاحة بالعناصر الارهابية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وقيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الانبار وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب طوزخرماتو وشعبة مخدرات طوزخرماتو تم نصب كمائن محكمة.

ووفقا للبيان على اثرها تم القاء القبض على الارهابيين وتجار المخدرات ومتهمين بمواد قانونية اخرى في قضاء العمارة و في منطقة الشهابي الاولى التابعة لقضاء الكرمة وفي قضاء طوزخرماتو وفق احكام المادة 4 ارهاب، والمادة 28 مخدرات والمادة 413 ق.ع وبعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المعنية.

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