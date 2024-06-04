القبض على سبعة "مخربين" بحوزتهم عجلة "حكومية" جنوب بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالقبض على سبعة "مخربين" حاولوا الاعتداء على معمل البان بدعوى "دعمه اسرائيل"، وضبط عجلاتهم بينها "حكومية" جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الأمنية في بغداد القت القبض على سبعة من المخربين وضبطت عجلاتهم خلال محاولتهم الاعتداء والتخريب لأحد معامل الألبان جنوب العاصمة بحجج واهية حول دعم المعمل للكيان الصهيوني ضد غزة"، مشيرا الى "‏اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم وتتابع القطعات في الأجهزة الأمنية المختلفة تفاصيل حيثيات هذا الحادث".

بدورها، قالت قيادة عمليات بغداد، إن عددا من الخارجين عن القانون تجمعوا وحاولوا الاعتداء على شركة البان "كانون" العائدة الى القطاع الخاص وتخريب محتوياتها في منطقة عويريج جنوب بغداد، موضحة أنه تم على الفور توجيه قوة من اللواء (59) فرقة المشاة السابعة عشر لمكان الحادث وبعد تطويق المكان تم القاء القبض على عدد منهم وضبط عجلة حكومية نوع "نيسان بترول" بحوزتهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء اقتحمت مجاميع مجهولة مبنى شركة "المرموقة للمقاولات والتجارة العامة" والتي يعتقد انها امريكية ضمن منطقة عويريج الصناعية جنوبي العاصمة، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة، وفقاً لمصدر أمني.

كما شهدت منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد مساء أمس توتراً امنياً بعد بعد إقدام مجاميع على اغلاق مطاعم امريكية وقاموا بكسير محتوايته، مما دعا القوات الأمنية لإطلاق النار في الهواء في محاولة لاحتواء الموقف.

وبهذا الخصوص أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلا من مطعم KFC ومطعم تشيلي هاوس ليز ومعهد كامبردج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل أشخاص يستقلون عجلات ودراجة نارية.

وقالت إنها اعتقلت بعض المهاجمين وهم ينتمون لأحد الأجهزة الأمنية.

وكانت واشنطن قد أدانت الأسبوع المنصرم سلسلة الهجمات التي استهدفت الشركات والمطاعم، وطالبت الحكومة العراقية بتحقيق شامل.

وتقول منصات على التواصل الاجتماعي تدعم المهاجمين، إن ذلك يأتي احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها مع حماس في غزة.