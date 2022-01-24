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القبض على سبعة إرهابيين بضمنهم امرأة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T07:53:50+0000
القبض على سبعة إرهابيين بضمنهم امرأة في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، عن تمكن الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "نتيجة تكثيف الجهد الأمني والاستخباري ثأراً لدماء شهدائنا الابطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين بضمنهم امرأة".

واشار البيان؛ الى ان المقبوض عليهم "مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والاسحاقي التابعتين لقضاء بلد، حيث تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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