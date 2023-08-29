القبض على سائق أجرة قام بتسليب امرأة بعد أن استأجرته في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب امرأة استأجرته من منطقة شارع فلسطين (شرقي) الى منطقة الدورة (جنوبي) العاصمة.

وسردت المديرية تفاصيل الحادثة ببيان ذكرت فيه، أنه "عند وصوله الى سريع الدورة في منطقة مظلمة وخالية قام بالتوقف وإنزال المشتكية وسرقة جهاز هاتفها ومصوغاتها الذهبية مع مبلغ من المال بالإكراه والاعتداء عليها بالضرب وتركها في منطقة نائية ولاذ بالفرار".

وأوضحت أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة حول تعرضها للتسليب من قبل سائق أجرة في الساعة العاشرة مساءً في المنطقة المذكورة أعلاه، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".

وأشارت المديرية إلى أنها تمكنت من "التوصل إلى المتهم والقبض عليه في منطقة الاورفلي وضبط عجلته التي استخدمت أثناء الحادث"، مبينة أنه لدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بتسليب المشتكية والاعتداء عليها".

هذا وقد دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل، وفقا للبيان.