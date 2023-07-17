القبض على سائقي "التكتك" المعتدين على رجال المرور في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال 3 من أصحاب "التكتك" الذين اعتدوا على مفرزة تابعة للمرور، شرقي بغداد.

وقالت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن مفارزها "ألقت القبض على 3 أشخاص قاموا بالاعتداء على مفرزة للمرور ضمن منطقة العبيدي/ الكمالية".

وأضاف البيان أنه "تم اعتقالهم وايداعهم التوقيف إجراءات أصولية".

وكان مصدر امني قال لوكالة شفق نيوز، أن "أصحاب عدد من عجلات الـ(تكتك) هاجموا مفرزة مرور، واعتدوا عليهم بالضرب، ضمن الشارع العام في منطقة الرئاسة التابعة لمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "آمر المفرزة وهو ضابط برتبة مقدم، واثنين من حمايته، أصيبوا بجروح، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة".